В субботу, 15 июля, в тегеранской подземке ранения получили по меньшей мере 15 человек. Причиной этого стало нападение мужчины с ножом на священнослужителя.

Как сообщает агентство «Мехр», инцидент произошел на станции в городе Рей.

Неизвестный мужчина напал на священнослужителя, после чего находившиеся поблизости пассажиры вмешались в конфликт. Полицейские были вынуждены открыть огонь, в результате чего не менее 15 человек получили ножевые и огнестрельные ранения.