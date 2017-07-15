Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что телефонный разговор лидеров нормандской четверки может состояться через неделю — в период с 24 по 30 июля, передает агентство УНИАН.

«Это, скорее всего, будет через неделю», — сказал он журналистам.

Климкин также уточнил, что разговор на следующей неделе будет «просто сложно организовать с логистической точки зрения». По его словам, планируется обсудить вопросы безопасности и освобождения заложников.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в июле может состояться данный телефонный разговор. Нормандская четверка — это дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран: Германии, России, Украины и Франции.