Председатель государственного совета Кубы Рауль Кастро подверг критике ужесточение позиции США по Гаване при президенте Дональде Трампе. При этом он обещал работать на нормализацию отношений между двумя странами.

Выступая перед депутатами Национальной ассамблеи Кубы, Рауль Кастро назвал политику администрации Трампа в отношении «откатом назад» в сравнении с позицией экс-президента США Барака Обамы.

Напомним, ранее администрация Трампа продлила еще на полгода действие американского эмбарго в отношении Кубы.