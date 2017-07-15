В Чувашии полицейский сбил насмерть двух пешеходов. По факту происшествия Следственным управлением Следственного комитета России по региону возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером в пятницу в Яльчикском районе республики. Полицейский на автомобиле Skoda Octavia сбил двух мужчин в возрасте 28 и 54 лет, жителей деревни Малая Таяба. От полученных травм оба пешехода скончались на месте происшествия. В момент ДТП сотрудник МВД не находился при исполнении служебных обязанностей.

По результатам проведенного медосвидетельствования было установлено, что в момент аварии 27-летний полицейский был трезв. Сейчас решается вопрос об избрании для него меры пресечения.