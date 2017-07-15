Пхеньян «не намерен терпеть безрассудный санкционный шантаж со стороны Соединенных Штатов и других враждебных сил». С таким заявлением выступил представитель министерства иностранных дел КНДР.

В опубликованном в газете «Нодон синмун» заявлении дипломат отметил, что США навязывает Совету безопасности беспрецедентно жесткую резолюцию о санкциях в ответ на проведенное в КНДР 4 июля испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14».

Представитель ведомства заявил, что США допускает «фатальную ошибку», думая, что страна, обладающая межконтинентальной ракетой, «будет терпеть безрассудный санкционный шантаж».

Северокорейский дипломат предупредил, что Пхеньян «примет соответствующие ответные меры, если Совбез одобрит новую резолюцию о санкциях».

Напомним, ранее сообщалось, что Вашингтон расширит санкции против небольших банков и других организаций в Китае, которые сотрудничают с КНДР. Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США намерены вводить санкции в отношении всех стран, которые ведут бизнес с Северной Кореей.