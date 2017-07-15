МИД ФРГ подтвердил информацию о гибели двух немецких граждан при нападении на туристов в Хургаде.

«Теперь у нас есть уверенность в том, что при нападении на туристов в Хургаде погибли две отдыхающие из Германии. В этот трудный момент выражаем глубокие соболезнования их родным и близким», — говорится в сообщении в МИД.

В ведомстве отметили, что немецкие власти находятся в тесном контакте с правительством Египта и получают всю необходимую информацию. Напомним, в пятницу в отеле Zahabia в Хургаде мужчина напал с ножом на иностранных туристов. В результате инцидента были убиты две гражданки ФРГ, ранения получили две туристки из Армении, жительница Чехии и россиянка.

Российскую туристку злоумышленник ранил ножом на территории отеля El Palacio. Женщина сейчас находится в больнице, состояние ее здоровья оценивается как стабильное.

Нападавший побежал к морю, чтобы скрыться, но путь ему отрезали полицейские на катере. Затем он вернулся на пляж, где его задержали охранники отеля, пишет «Газета.ру».