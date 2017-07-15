Вертолет скорой помощи был выделен губернатором провинции Красное море генералом Ахмедом Абдаллой для транспортировки одной из пострадавших в результате нападения на туристов в Хургаде. Женщину направят в госпиталь имени Насера, сообщает египетская газета «Аль-Васат».

«Губернатор посетил пострадавших в больницах и убедился, что их состояние стабильное», – пишет издание.

В пятницу, 14 июля, 28-летний мужчина напал с ножом на иностранных туристов, отдыхающих на пляже одного из отелей Хургады. Нападавший был задержан.