В субботу, 15 июля, новый посол России в Турции Алексей Ерхов прибыл на работу в Анкару. Он планирует принять участие в специальном заседании парламента по случаю годовщины попытки переворота.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполняющего обязанности пресс-атташе российского посольства в Турции Александр Лешуков.

«Новый посол России Алексей Ерхов сегодня прилетел в Анкару. В аэропорту его встретил директор департамента протокола МИД Турции Шевки Мютевеллиоглу», – сказал Лешуков.

Он также отметил, что копии верительных грамот будут вручены в понедельник, 17 июля.

Прежний посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки.