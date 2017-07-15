Тело лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо, который скончался 13 июля от рака печени, было кремировано в субботу утром.

Как передает агентство Синьхуа, тело Лю Сяобо было кремировано в субботу утром по воле членов его семьи и в соответствии с местными традициями. Перед кремацией прошла небольшая церемония прощания. Супруга Лю Ся первая попрощалась с ним под звуки «Реквиема» Моцарта», после чего родственники и друзья три раза поклонились перед телом покойного.

Лю Сяобо скончался в возрасте 61 года в больнице Китайского медицинского университета города Шэньян, где лечился после диагностирования у него последней стадии рака печени. Напомним, для проведения консилиума по состоянию китайского правозащитника были приглашены именитые эксперты из США и Германии, а также других стран.

Нобелевская премия мира была присуждена Лю Сяобо в 2010 году за «длительную ненасильственную борьбу за фундаментальные права человека в Китае». В июне 2009 года правозащитник арестовали по обвинению в попытке государственного переворота, его освободили от наказания после того, как у него обнаружили рак печени последней стадии.