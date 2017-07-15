В результате столкновения двух автобусов на Курортном проспекте в Сочи пострадали пять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мать пострадавшей в столкновении девочки. Инцидент произошел на остановке «Стерео», где водитель пассажирского автобуса маршрута № 92 на скорости въехал в автобус № 2К, который стоял на остановке.

«От столкновения пострадали пять человек, которых увезли на трех автомобилях скорой помощи в больницу», — приводит агентство слова очевидца. Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае при столкновении автобуса с грузовиком пострадали четыре человека.