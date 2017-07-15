Украинские военные 9 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки в Донбассе. Такие данные привели в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

«За минувшие сутки украинские силовики 9 раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 мм и 82 мм, БМП, гранатометы (АГС, СПГ)», – говорится в сообщении пресс-службы.

По последним данным, в результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее контактная группа по Украине договорилась на переговорах в Минске о перемирии и введении «режима тишины» в Донбассе с 24 июня по 31 августа.

По словам представителя ОБСЕ Мартина Сайдика режим прекращения огня будет действовать вдоль всей линии соприкосновения.

«На период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа вводится режим тишины вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе», – сказал Сайдик.

В апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По данным ООН за время военных действий в Донбассе погибли не менее 10 тыс. человек.