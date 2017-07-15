Самолёт авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший рейсом 6W-722 Уфа-Москва, вылетел в конечный пункт назначения. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу уфимского аэропорта.

Уточняется, что самолет вылетел из Уфы в 01:38 по местному времени. Ранее сообщалось, что командир экипажа принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту вылета в связи с обнаруженной неисправностью воздушного судна.

«Посадка прошла в штатном режиме. 119 пассажиров ожидали замены воздушного судна, с ними работали представители авиакомпании», - сказал представитель аэродрома.