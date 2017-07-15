Фото экс-президента США Билла Клинтона между двух статуй Джорджа Буша–старшего и Буша-младшего быстро набрало популярность в Интернете, сообщает CNN.

После посещения Клинтоном президентского центра Джорджа Буша-младшего в Техасе, пресс-секретарь бывшего главы США опубликовал в Twitter фото, на котором Клинтон стоит между статуями Буша-старшего и Буша-младшего, прячась за своим преемником на посту президента.

Пользователи соцсетей сразу предложили бывшему хозяину Белого дома написать книгу «Моя жизнь между двух Бушей».

Everything's bigger in Texas. pic.twitter.com/QKuWvzAVDe

— Angel Ureña (@angelurena) 14 июля 2017 г.

Билл Клинтон возглавлял США с 1993 по 2001 годы. Его предшественником был Джордж Буш-Старший (1989-1993), а приемником стал Джордж Буш-Младший (2001-2009).

Жена Билла Клинтона – Хиллари Клинтон также выдвигала свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов в 2016 году, однако победа на выборах досталась республиканцу Дональду Трампу.