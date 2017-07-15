В результате продолжительных ливней в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая 8 человек погибли, еще 1 считается пропавшим без вести. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Как уточняют в провинциальном штабе по борьбе с наводнениями и засухой, 5 человек погибли в уезде Юнцзи, двое - в районе Фэнмань, где один пропал без вести, один человек погиб в городе Дуньхуа.

Сообщается, что на данный момент число пострадавших 13 уездов достигает 316 тыс. жителей, в городах провинции Цзилинь более 120 тыс. жителей были эвакуированы. Стихией разрушило более 12 тыс. зданий, затоплено 31,5 тыс. гектаров сельхозугодий, повреждено 324 моста и туннеля, а также 201,74 км дороги.

Проливные дожди обрушились на провинцию Цзилинь 13 и 14 июля. Максимальное количество осадков составило 295,7 мм.