В парках развлечений Disneyland и Disneyworld откроют павильоны, посвященные «Звездным войнам». Как сообщает агентство ТАСС, соответствующий макет был представлен компанией The Walt Disney Company на ее выставке D23 в штате Калифорния.

Согласно проекту, планируется создание кварталов инопланетных городов, где будут находится тематические магазины, закусочные, и увеселительные заведения. Площадь каждого из павильонов – более 50 тыс. кв. м.

«Это крупнейшее расширение, которое мы осуществляли в этих двух парках», - цитирует телеканал ABC одного из руководителей проекта в Disney Скотта Троубриджа.

Аттракционы должны построить к 2019 году, их названия пока не раскрываются. Также неизвестно, будут ли они одинаковыми в обоих парках. Троубридж подчеркнул, что проект разрабатывается уже почти три года. Примечательно, что консультантом является компания Lukasfilm, которая раньше принадлежала создателю «Звездных войн» Джорджу Лукасу.