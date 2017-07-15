Совет Безопасности (СБ) ООН продлил до 31 июля 2018 года срок полномочий Миссии помощи (содействия) Ираку (МООНСИ).

Резолюция, принятая единогласно в пятницу, призывает власти Ирака оказывать поддержку миссии и обеспечивать ее безопасность, так как на территории страны по-прежнему действует террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ– организация запрещена в РФ).

При этом отмечается, что «единственным способом противостоять этой угрозе является совместная работа всех иракцев над решением проблем в области безопасности, а также в политической сфере».

В задачи МООНСИ входит консультирование властей и содействие народу и правительству Ирака в вопросах укрепления демократии, поощрения защиты прав человека и предоставления помощи беженцам.

Кроме того, миссия координирует деятельность фондов и программ ООН на территории страны, в том числе оказание помощи жителям города Мосул, в районе которого в последние месяцы шла масштабная военная кампания против боевиков.

Миссия была учреждена СБ ООН в августе 2003 года, спустя четыре месяца после вторжения в стране США и Великобритании и свержения президента Саддама Хусейна.