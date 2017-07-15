Ураган «Фернанда» у берегов Мексики в Тихом океане достиг четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона. Об этом сообщает национальный центр по наблюдению за ураганами США.

На данный момент скорость ветра внутри урагана достигает 215 км/ч. Ожидается, что на пути к Гавайям ураган усилится, однако чуть позже потеряет силу. Уточняется, что побережью Мексики опасность не угрожает.

Отмечается, что ураган со скоростью ветра 120 км/ч способна нанести ущерб, а скорость в 250 км/ч может привести к катастрофическим последствиям.