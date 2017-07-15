Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш доволен тем, как выполняются условия сделки по иранской ядерной программе, и призывает ее участников продолжать добросовестное сотрудничество. Об этом сказано в письменном заявлении, приуроченном ко второй годовщине принятия Совместного всеобъемлющего плана действий.

Генсек отметил, что соглашение является «важным достижением в области ядерного нераспространения», которое показывает, что «даже самые сложные вопросы в этой сфере можно решить через диалог, понимание и сотрудничество».

«Я уверен, что СВПД — это лучший способ гарантировать исключительно мирный характер иранской ядерной программы и осуществить великие чаяния иранского народа», — заявил глава ООН.

Также Гутерриш похвалил Иран за выполнение обязательств ядерной программы, а шестерку стран (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) — за «полное и эффективное осуществление плана». Он призвал все остальные государства поддержать соглашение, которое не только «отвечает интересам международного сообщества», но и подтверждает стремление организации к «дипломатии и диалогу».

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон завил, что без СВПД мир находился бы «в максимальной опасности», так как Тегеран получил бы «в течение недель достаточное количество оружейного урана для [создания] ядерной бомбы», в то время как Исламской Республике для этого нужен как минимум год.