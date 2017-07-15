Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Турция имеет суверенное право принимать решение о покупке систем С-400 у России, а не у союзников по НАТО.

С таким заявлением Мэттис выступил на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, как США оценивают подобный поступок Турции.

«Это суверенное решение, вот и всё», — ответил Мэттис.

Однако при этом он отметил, что российские системы ПРО/ПВО С-400 не совместимы с военной техникой НАТО.

«Проблема в том, как обеспечить оперативную совместимость системы НАТО с российской. Они никогда не будут оперативно совместимыми», — сказал глава Пентагона.

Комплексы С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, способная поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели — до 60 км.