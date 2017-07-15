По меньшей мере три человека погибли в результате пожара в 36-этажном жилом доме в гавайской столице Гонолулу. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

По словам начальника пожарной службы Гонолулу Дэвида Джекинса, возгорание произошло на 26-м этаже жилого комплекса Marco Polo, после пламя распространилось на 25-й и 27-й этажи. Жители дома эвакуированы, однако, по данным издания Star Advertiser, в здании еще могут находиться люди. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В тушении задействованы более 60 пожарных, а также 20 единиц техники, в том числе вертолеты.