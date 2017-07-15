До +27 градусов и грозы ожидаются в Московском регионе в выходные
В Московском регионе в субботу, 15 июля, ожидается теплая погода с кратковременными грозовыми дождями, сообщили в Росгидромете.
«Будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь, прогремит гроза», — рассказали в метеослужбе.
Температура воздуха в столице составит от +24 до +26 градусов. В Московской области столбики термометров покажут до +27 градусов.
Ветер юго-восточный, 3–8 м/с, во время грозы возможны порывы до 12–17 м/с.
Ночью в Москве и области будет облачно, местами пройдут дожди с грозами. Воздух прогреется до +16... +18 градусов.
Днем в воскресенье, 16 июля, сохранится облачная погода, пройдет дождь, местами прогремит гроза.
В Москве температура воздуха составит до +23... +25 градусов, по области — +21... +26 градусов.