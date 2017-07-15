Мужчина, напавший на туристов в городе Хургаде, никогда ранее не совершал противоправных действий. Об этом пишет издание «Аль-Яум ас-Сабиа» со ссылкой на данные МВД.

Представитель МВД отметил, что обвиняемый не стоял на учете в правоохранительных органах и «в его личном досье нет ни уголовных, ни политических дел».

По данным представителя МВД, нападавшим является 27-летний студент Абдеррахман Шаабан Абдеррахман Бадави из деревни Аль-Маншаа аль-Кубра провинции Кафар аш-Шейх на севере Египта. В пятницу он пробрался на территорию одного из отелей и совершил нападение, в результате которого погибли две гражданки ФРГ, еще четыре туриста получили ранения. Мужчина был задержан на месте. По некоторым данным, преступник может страдать психическим заболеванием.