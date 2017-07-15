Китай выступает против поездок далай-ламы в какие-либо страны и под любым предлогом для ведения антикитайской деятельности. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Гэн Шуан, комментируя информацию о намеченном на август визите далай-ламы в Ботсвану, отметил, что КНР надеется на принятие «правильных решений по данному вопросу».

«Позиция китайской стороны четкая и ясная. Мы надеемся, что соответствующие страны разберутся в истинной сущности далай-ламы, будут реально уважать ключевые озабоченности китайской стороны, примут правильное решение по соответствующим вопросам», — цитирует Шуана агентство Синьхуа.

Представитель китайского МИД подчеркнул, что далай-лама считается политическим беглецом, который под религиозной вывеской ведет антикитайскую сепаратистскую деятельность и пытается отколоть Тибет от Китая.