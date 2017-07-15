В США в штате Иллинойс произошло наводнение. Стихией разрушено около 7000 домов. Об этом сообщает агентство The Associated Press, ссылаясь на местные власти.

Уточняется, что еще 2100 домов затоплены наполовину, однако данное число может увеличиться до 5800.

Как сообщает агентство, сильные ливни обрушились на штат в среду. Среди последствий влияния стихии — перебои в электроснабжении, закрытие некоторых участков дорог, эвакуация больницы Lake Forest Hospital в пригороде Чикаго. Губернатор штата Брюс Ройнер объявил три округа зонами стихийного бедствия и пообещал предоставить необходимую помощь жителям регионов. Также режим ЧП введен в трех округах на территории штата Висконсин.