Президент Венесуэлы Николас Мадуро сравнил себя с бывшим президентом Ирака Саддамом Хусейном.

«Я похож на Саддама Хусейна… живого Саддама Хусейна», – цитирует Мадуро местный телеканал.

Во время этого заявления на Мадуро была надета камуфляжная военная форма и красный берет десантника.

Саддам Хусейн был свергнут в 2003 году после вторжения в Ирак войск США и Великобритании. Верховный суд Ирака приговорил его к смертной казни по обвинению в гибели 148 жителей деревни Ад-Дуджейль в 1982 году. Казнили Хусейна в 2006 году.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты и беспорядки. По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.