С начала 2017 года продажи новых автомобилей марки Lada в Европе увеличились почти на 32% по сравнению с тем же периодом 2016 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Уточняется, что данный показатель означает увеличение продаж приблизительно на 2,5 тыс. машин. Аналитики центра считают причиной такого роста выход седана Lada Vesta на европейский рынок – теперь модель можно приобрести в Германии, Венгрии и Болгарии.

Отмечается, что только в июне было продано 508 новых авто, что на 13,6% больше прошлогоднего июньского показателя, а значит после майского снижения вновь зафиксирована положительная динамика продаж.