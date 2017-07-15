Экс-глава Союза туристических палат страны Ильхами аз-Заят уверен, что нападение на туристов в Хургаде не окажет негативного влияния на туристический сектор Египта. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Я не считаю, что нападение на иностранных туристов в Хургаде повлияет на туристический поток в Египет в целом и в Хургаду в частности», — цитирует агентство аз-Заята.

При этом экс-глава отметил, что по-настоящему отрицательно повлиять может только запрет стран, чьи граждане стали жертвами нападения, на поездки в Египет.

В пятницу неизвестный с ножом пробрался на территорию закрытого пляжа одного из отелей в Хургаде и совершил нападение на туристов. В результате инцидента погибли две гражданки ФРГ, еще четыре человека получили ранения. Нападавший был задержан, мотивы его действий неизвестны. По некоторым данным, преступник может страдать психическим заболеванием.