Адвокат Наталья Весельницкая собиралась передать сыну президента США Дональда Трампа результаты собственного расследования о связи Уильяма Браудера с Демократической партией, однако Трамп-младший этим не заинтересовался. Такое предположение выдвинула газета The Wall Street Journal.

«Во время встречи как на словах, так и в приготовленных письменных материалах я пыталась рассказать Дональду Трампу-младшему о том, что я лично узнала», - цитирует издание Весельницкую.

Как пишет издание, адвокат хотела передать сыну американского лидера информацию о том, что фонд Ziff Brothers Investments отклоняется от уплаты налогов в России и переводит денежные средства на счета американских компаний, тем самым финансируя демократов.

Браудер был работодателем Сергея Магнитского. Именно его смерть в московском СИЗО послужила причиной принятия американским правительством «акта Магнитского». Отмечается, что Весельницкая «лично знакома» с генпрокурором РФ Юрием Чайкой, а также открыто выступает против «акта Магнитского». Весельницкая рассчитывала на помощь со стороны сына президента США. однако теперь понимает, «что он ожидал чего-то совсем другого».

Сам Трамп-младший в интервью телеканалу Fox News заявил, что адвокат пыталась рассказать о неправомерных действиях спонсоров Демократической партии США.

Ранее Генпрокуратура США заявила о передаче материалов о противоправной деятельности ряда бизнесменов, среди которых руководители фонда Ziff Brothers Investments, правоохранительным органам США, однако так и не получила ответа от американских коллег.