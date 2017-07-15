В Шотландии остров площадью более 1,8 тыс. га выставлен на продажу сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, приобрести остров под названием Алва можно за £4,25 млн ($5,56 млн).

Отмечается, что на нем располагаются особняк, построенный в 1950-х годах, церковь, ресторан и еще восемь объектов недвижимости.

Алва длинной в 12,07 км и шириной 4,02 км является вторым по величине в составе архипелага Внутренние Гебридские острова. Его площадь составляет примерно 1854,67 га. Остров выставлен на продажу впервые за 70 лет.