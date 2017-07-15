Президент Венесуэлы Николас Мадуро почти в два раза поднял зарплаты сотрудникам полиции и национальной гвардии в разгар антиправительственных протестов. Об этом рассказали местные СМИ.

Согласно указу, подписанному президентом, их зарплаты возрастают на 85%. На эти цели из бюджета выделяются дополнительные средства, превышающие 261 млрд боливаров ( $100 млн). Еще $1,6 млн направят на завершение строительства управлений криминалистической полиции в штатах Тачира, Лара и Ансоатеги.

С начала апреля в Венесуэле проходят массовые акции протеста и беспорядки из-за решения Верховного суда страны ограничить полномочия Национальной ассамблеи. Решение позже отменили, но оппозиция теперь требует отставки судей, проведения досрочных выборов и отмены приказа Мадуро о созыве учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.

По последним данным, в ходе протестов уже погибло более 90 человек.