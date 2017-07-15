Министр по делам Brexit Дэвид Дэвис носит документы, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза, а также все электронные приборы в специальном чемодане, который не позволяет иностранным шпионам заполучить информацию. Об этом пишет газета The Telegraph.

Как сообщает издание, чемодан защищен от воздействия внешних электромагнитных полей так называемой клеткой Фарадея. Данная разработка способна также блокировать все беспроводные, GPS и WiFi- сигналы, что также не позволяет хакерам украсть электронные данные.

Более того, Дэвис сменил наручные часы от Apple на устройство марки Garmin, чтобы предотвратить возможную прослушку.