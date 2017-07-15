Утечка нефти имела место на нефтепроводе компании Magellan Midstream Partners в штате Техас 13 июля, объем ущерба оценивается в 1,2 тыс. баррелей (более 190 тыс. литров), сообщает Bloomberg.

Разлив на нефтепроводной системе Longhorn недалеко от Остина произошел после того, как компания-подрядчик пробила трубопровод, выполняя работы по его техническому обслуживанию. Жители в радиусе 1,6 км от разлива были эвакуированы.

В настоящий момент утечка остановлена. На цене нефти произошедшее не отразилось.

Сырая нефть по системе Longhorn транспортируется от месторождений бассейна Permian на заводы на побережье Мексиканского залива и к экспортным терминалам.