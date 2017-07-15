Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ответит на вопросы, связанные со скандалом о «неподобающей поддержке» с его стороны образовательного учреждения Kake Gakuen на заседании бюджетной комиссии парламента.

Правящая Либерально-демократическая партия и оппозиционная Демократическая партия приняли решение о созыве комиссии в пятницу. Несмотря на то что сессия парламента была завершена в июне и депутаты отправились на каникулы, оппозиция выразила недовольство тем, что правительство не дало внятных ответов в связи со скандалом. Также последний опрос показал резкое падение доверия населения к кабинету министров.

В июне появилась информация о неких документах Министерства образования Японии, которые якобы указывали на то, что премьер-министр оказывал поддержку коммерческому проекту компании своего близкого друга.

В них утверждалось, что один из приближенных Абэ передавал Минобразованию пожелание премьера открыть в апреле 2018 года в специальной экономической льготной зоне один из факультетов учебного заведения, принадлежащего его старому другу Котаро Какэ. Оппозиция обвиняет премьера в том, что такое «пожелание» было проявлением неподобающей благосклонности и давлением на госорганы.