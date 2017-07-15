Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро считает, что заявления президента США Дональда Трампа об ужесточении политики в отношении Кубы являются возвратом к риторике времен холодной войны. Об этом он заявил на заседании Национальной ассамблеи народной власти.

«Правительство США решило ужесточить блокаду путем создания новых препятствий для американских предпринимателей и введения новых ограничений на поездки своих граждан на остров, оправдывая эти меры враждебной риторикой, свойственной холодной войне», - цитирует газета Granma Кастро.

Как отмечает агентство ТАСС, Кастро впервые прокомментировал изменения в политике Вашингтона относительно Кубы, которые, по его мнению, являются «откатом в американо-кубинских отношениях». В то же время Кастро подчеркнул, что Куба готова продолжать «уважительный диалог с США», при этом не соглашаясь на уступки, которые могут нанести вред суверенитету и независимости республики.

Ранее МИД Кубы охарактеризовал решение Трампа об отмене односторонней сделки по нормализации отношений с Кубой «возвращением к подходу времен холодной войны», что противоречит тому, что делали предыдущие американские президенты.