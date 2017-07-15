В Петербурге арестован коммерсант Кшиштоф Поморски по обвинению в педофилии и распространении порнографии с участием несовершеннолетних и животных, сообщает «Фонтанка.ру».

Поморски является руководителем одной из компаний–проектировщиков Санкт-Петербурга, которая в частности работала над строительством нового стадиона на Крестовском острове – «Зенит-арены» (позже переименован в стадион «Санкт-Петербург»).

В базе данных Интерпола 58-летний Поморски находится в розыске по заявлению польских властей за распространение детской порнографии. Он был задержали в Петербурге 13 июля, в России он проживает с 2001 года.