Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что новую форму российской олимпийской сборной «надо переделать». Об этом вице-премьер написал в своем микроблоге в Twitter.

Новая форма для спортсменов была разработана компанией Zasport, о чем издание Sports.ru разместило «твит» на своей официальной странице в соцсети. Критика Дворковича и является ответом на этот твит.

Надо все переделывать — Arkady Dvorkovich (@advorkovich) 14 июля 2017 г.

Компания Zasport стала новым экипировщиком олимпийской сборной России вместо Bosco. Коллекция для юношеской команды была представлена 13 июля.