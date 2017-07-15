С 18 июля японские авиаперевозчики ужесточат досмотр пассажиров перед посадкой на рейсы в США. Об этом в субботу сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в администрации японских аэропортов.

Решение касается ужесточения досмотра электроники, проносимой пассажирами в ручной клади. Речь идет о ноутбуках, планшетах, электронных книгах и фотоаппаратах. Выборочные проверки будут проводиться непосредственно перед посадкой на рейс, пишет ТАСС.

Ужесточенные меры досмотра будут введены в семи аэропортах Японии, которые имеют прямое сообщение с США — аэропортах Нарита и Ханэда в Токио, а также воздушных гаванях Кансай, Син-Титосэ, Сендай, Тюбу и Фукуока. По предварительным данным, новые правила вводятся по просьбе Соединенных Штатов в целях обеспечения безопасности.

В конце марта американские власти запретили пассажирам, вылетающим в США из 10 крупных международных аэропортов Египта, Иордании, Катара, Кувейта, Марокко, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции, проносить в салон самолетов электронные устройства размером больше мобильного телефона. Это сделано из-за опасений, что под видом более крупных электронных устройств в салон самолета может быть пронесена бомба. Нарушение авиакомпанией данного правила грозит ей отзывом лицензии на полеты в США.