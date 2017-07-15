Госдепартамент США отметил храбрость тех, кто «защищал демократию на улицах» во время попытки переворота в Турции в 2016 году.

«Храбрые и отверженные граждане Турции различного происхождения и политических взглядов защищали свою демократию против попытки переворота», — сказано в заявлении ведомства.

В тексте выражены соболезнования всем родственникам и друзьям жертв военного переворота, а также признательность «за храбрость тех, кто вышел на улицы для защиты прав и свобод их демократического сообщества».

Жертвами военного мятежа в Турции стали 265 человек, более 2000 были ранены. Попытка госпереворота была совершена при использовании танков и авиации. Действия разворачивались в основном в Анкаре и Стамбуле. После данных событий было задержано 2839 военнослужащих. Турецкие власти считают проповедника Фетхуллаха Гюлена причастным к происходившим событиям.