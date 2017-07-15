В субботу стартует чемпионат России по футболу. В этом году его откроют три встречи — в Екатеринбурге, в Санкт-Петербурге и в Каспийске.

В одном из матчей в борьбу за чемпионство вступит и один из главных фаворитов чемпионата — московский ЦСКА.

Серебряные призеры прошлого сезона встретятся с махачкалинским «Анжи» в 20:00.

К началу чемпионата армейцы подходят в полной боевой готовности, сохранив как основной состав, так и главного тренера Виктора Гончаренко. ЦСКА вновь предстал символом стабильности, несмотря на то что команду покинул полузащитник Зоран Тошич.

В мае ЦСКА завершал сезон также игрой с «Анжи». Тогда махачкалинская команда уступила с разгромным счетом 0:4.

Также в первый день первенства страны встретятся в Екатеринбурге «Урал» и «Ростов», а в Санкт-Петербурге дебютирует в элите «Тосно» в матче против «Уфы».