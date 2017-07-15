Генеральный прокурор США Джефф Сешнс заявил о намерении обратиться в Верховный суд с целью оспорить решение судьи о расширении круга родственников, которые могут быть исключены из-под действия иммиграционного указа президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание Hill.

«Верховный суд уже однажды исправил (решение. — Ред.) суда нижней инстанции, и мы теперь, не желая того, обратимся напрямую в Верховный суд, чтобы вновь доказать верховенство закона и обязанность исполнительной власти защищать государство», — сказал Сешнс.

Ранее судья удовлетворил соответствующее прошение штата Гавайи о включении в список близких родственников бабушек и дедушек, племянников, внуков, двоюродных братьев и сестер. Проживание на территории дяди или тети также дает право на въезд.

Указ американского президента ограничивает въезд на территорию США жителям шести стран черного списка. Реализация миграционного указа началась 29 июня. Изначально въезд был разрешен только при наличии близких семейных связей, то есть тем, у кого родители, дети, братья или сестры, женихи и невесты проживают на территории Соединенных Штатов.