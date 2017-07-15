Премьера 65-й серии российского мультфильма «Маша и Медведь» состоялась на Международной космической станции (МКС), сообщила «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу студии «Анимаккорд».

«Первым 65-ю серию посмотрел командир Международной космической станции Федор Юрчихин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Позже «Роскосмос» опубликовал видео, на котором Юрчихин передает землянам привет во время просмотра новой серии «Маши и Медведя».

Он отметил, что быть космонавтом очень тяжело и ответственно, но иногда можно и мультики посмотреть.

«Мы в космос летаем не для того, чтобы развлекаться в невесомости и мультики смотреть. Но сегодня исключительный день, ведь вышла премьера серии «Маши и Медведя», и она космическая», — рассказал космонавт.

Мультфильм «Маша и Медведь» впервые вышел в 2009 году. С тех пор он набрал на сервисе YouTube около 1,7 млрд просмотров.