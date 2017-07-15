Египетские СМИ рассматривают три версии причин нападения на туристов в отеле Хургады, в результате которого две женщины погибли и еще четыре получили ножевые ранения.

Так, по одной из версий, 28-летний Абдель Рахман Шаабан, совершивший нападение, может быть связан с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в РФ), об этом сообщил новостной портал «Сада аль-Баляд». Издание пишет, что Шаабан придерживался идеологии ИГ, а на допросе заявил, что «жил по законам шариата».

Другой египетский интернет-ресурс Elmwatin утверждает, что причиной послужила бытовая ссора между супругой нападавшего и одной из отдыхающих, после чего, вооружившись ножом, мужчина попытался отомстить обидчице.

Третья версия, которая на данный момент является самой распространенной, заключается в том, что преступник страдает психическими заболеваниями.

Официальных заявлений от властей Египта по этом вопросу пока нет.

Трагедия произошла в пятницу на одном из закрытых пляжей в Хургаде. Вооруженный ножом мужчина напал на иностранных туристок. В результате происшествия две гражданки Германии скончались, граждане Армении, России и Чехии получили ножевые ранения различной степени тяжести.