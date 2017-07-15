Генпрокуратура США заявила о передаче материалов о противоправной деятельности ряда бизнесменов, среди которых руководители фонда Ziff Brothers Investments, правоохранительным органам США, однако так и не получила ответа. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

Как отметил начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Денис Грунис, российская сторона просила американских коллег о проведении необходимых следственных действий, в том числе о допросе свидетелей и выемке документов, на территории США.

«К сожалению, реакция оказалась не такой, как мы ожидали. Сначала наши коллеги говорили, что изучают поступившие документы. Заверяли, что тщательно рассмотрят их с привлечением различных специалистов. После неоднократных напоминаний и обсуждений в ходе видеоконференций и телефонных переговоров в начале февраля текущего года мы получили ответ о том, что исполнение нашего запроса откладывается, так как оно может помешать одному проводящемуся на территории США судебному производству», — рассказал Грунис.

Начальник главка заключил, что, таким образом, «запрос о вероятной противоправной деятельности на территории США международной группы, в которую входят братья Зифф, Уильям Браудер и Джеймисон Файерстоун, остается неисполненным», добавив, что США не провели запрашиваемых действий.

Братья Зифф, Уильям Браудер и Джеймисон Файерстоун руководили американским инвестиционным фондом Ziff Brothers Investments. Бизнесмены перечисляли денежные средства через офшоры юридическим лицам. Последние скупали акции «Газпрома» по схеме, которая нарушала указ президента РФ «О порядке обращения акций РАО «Газпром». Впоследствии все активы были выведены в виде акций «Газпрома» и перечислены американским компаниям, после чего фирмы прекратили свою деятельность без уплаты налогов в размере 1 млрд рублей. Отмечается, что фонд спонсировал Демократическую партию США.