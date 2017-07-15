Художник-постановщик Томас Э. Сандерс скончался на 64-м году жизни. Об этом пишет издание Deadline.

Известно, что Сандерс страдал от онкологического заболевания. У кинематографиста осталось 5 детей, младшему из которых 4 года.

Художник-постановщик был дважды номинирован на премию «Оскар». Среди его работ фильмы «Дракула» (по мотивам романа Брэма Стокера), «Спасти рядового Райана», «Храброе сердце», «Стартрек» и другие.

Соболезнования о смерти голливудского художника выразил актер Мэл Гибсон.

«Мир кино потерял непревзойденного художника. Он был моим другом и коллегой, я буду скучать по нему», — сказал актер.

Последними работами Сандерса стали «Стартрек: бесконечность» и «Миссия невыполнима — 2».