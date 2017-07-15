Оппозиционный исламский проповедник, объявленный в розыск в Турции, Фетхуллах Гюлен решительно осудил попытку государственного переворота в стране в прошлом году и назвал ее «омерзительной». Об этом сообщает агентство France Press.

«Я вновь осуждаю омерзительный путч и его исполнителей», — заявил Гюлен.

Турецкие власти обвиняют проповедника, проживающего в США, в причастности к попытке переворота в Турции в июле прошлого года. Сам Гюлен неоднократно заявлял о своей непричастности и осуждал мятеж.

«Обвинения в мой адрес – бездоказательная и политически мотивированная клевета», – сказал оппозиционер.

В Турции после попытки переворота были арестованы более 50 тыс. человек, еще более 100 тыс. госслужащих уволены со службы.

После этого, Гюлен осудил действия властей, назвав их «охотой на ведьм, нацеленной на избавление от всех, кто нелоялен к президенту Тайипу Эрдогану и его режиму».