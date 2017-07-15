Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ерундой заявления о задержаниях и похищениях геев в республике, рассмеявшись перед ответом. Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналиста американского телеканала HBO.

В начале апреля в «Новой газете» появился материал о массовом задержании в республике мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. В частности сообщалось о случаях похищения гомосексуалистов. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова говорила, что берет данное дело под личный контроль, однако к середине июня никто из якобы пострадавших к ней так и не обратился. Власти Чечни информацию о задержаниях и похищениях отвергают.

13 июля глава МИД Сергей Лавров в ходе конференции в Берлине заявил, что фактов притеснения геев в Чечне нет.

«Если любые нарушения прав человека в отношении представителей ЛГБТ в РФ будут фиксироваться, смею вас заверить, наш закон достаточно жесткий», — отметил министр.