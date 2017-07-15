В штате Флорида в США произошел обширный провал грунта. Об этом сообщает издание The Chicago Tribune.

По данным издания, воронка уничтожила два дома и лодку. Сообщается, что в начале яма была размером с маленький бассейн, однако потом разрослась до 200 футов (60 метров) в ширину и 50 футов (15 метров) в глубину. Отмечается, что воронка продолжает расти. В связи с этим власти приняли решение эвакуировать жителей 10 близлежащих домов.

Начальник пожарной охраны округа Паско рассказал, что был получен звонок около 7 утра с сообщением о том, что под лодкой, припаркованной на заднем дворе одного из домов, была обнаружена небольшая яма. Через полчаса бригада приехала на место, воронка открылась, и лодка провалилась в яму. Пожарным удалось вынести из дома двух собак и некоторые личные вещи хозяев до того, как здание начало уходить под землю. К полудню соседний дом был также уничтожен. О потерпевших не сообщается.