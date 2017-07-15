Самый северный космодром в мире — Плесецк отмечает в субботу 60-летие со дня основания.

«К настоящему времени со стартовых площадок Государственного испытательного космодрома на околоземные орбиты выведено свыше 2 тыс. космических аппаратов различного назначения, проведено более 1,6 тыс. пусков ракет-носителей, более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет», — сообщили в министерстве.

Космодром был основан 15 июля 1957 года, однако его история берет свое начало с 11 января 1957 года, после принятия решения правительства СССР о создании военного объекта «Ангара» в Архангельской области. Плесецк создавался как войсковое соединение ракетных полков, на вооружении которых находились межконтинентальные баллистические ракеты Р-7.

Первый запуск с легендарного космодрома космического аппарата «Космос-112» состоялся 17 марта 1966 года в 13:28 мск.

На сегодняшний день на Плесецке эксплуатируются ракеты-носители легкого класса «Союз-2.1в» и «Ангара», также ракеты среднего класса «Союз-2.1а», «Союз-2.1б» и тяжелого класса «Ангара-А5».