В Москве пройдет Ночной забег, участниками которого станут около шести тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента спорта и туризма.

Отмечается, что данное мероприятие пройдет в столице уже в пятый раз. Дистанция марафона составит 10 км, маршрут проходит через здание президиума Российской академии наук (РАН), Андреевский и Крымский мосты, храм Христа Спасителя, так что бегуны смогут полюбоваться ночными видами московских достопримечательностей.

Выдача стартовых пакетов будет открыта с 13:00, раздевалки откроют в 17:00. Планируется, что участники начнут забег в 22:30. Уточняется, что автомобильное движение на Лужнецкой, Фрунзенской и Пречистенской набережных, а также на улице Лужники будет перекрыто с 21.30 до 00.30.

Ночной забег организован «Московским Марафоном» при поддержке правительства Москвы и департамента спорта и туризма города.