Российская команда стала абсолютным победителем Международной олимпиады по химии в этом году, сообщает портал olimpiada.ru.

Золотые медали завоевали россиянин Александр Жигалин и Руслан Котляров.Еще двое учатников российской команды — Кирилл Козлов (Москва) и Екатерина Жигилева (Тюмень) — привезут домой серебряные медали.

Международная химическая олимпиада состоялась уже в 49 раз и в 2017 году проходила в Таиланде.

В течение недели участники решали, как теоретические, так и практические задачи.

В прошлом году команда из России завоевала три золотых и одну серебряную медаль. Александр Жигалин также принимал участие в олимпиаде в прошлом году, однако тогда он завоевать медалей не сумел и занял четвертое абсолютное место.